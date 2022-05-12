Москва, , 00:38 — REGNUM Россия обещала оказать Белоруссии содействие в разработке ракет, аналогичных российскому «Искандеру», но это может создать ряд рисков для нашего государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

«Есть сведения о регулярных контактах между белорусским МИД и западными дипломатами, нечто вроде прощупывания почвы на предмет налаживания связей с европейскими странами», — заявил эксперт.

По мнению политолога, «Минск думает».

«Поэтому наш воинский контингент следует увеличить, создать новые базы, усилить гуманитарную интеграцию между Россией и Белоруссией» — подытожил Бредихин.

Напомним, что 10 мая 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии создать свои «Искандеры».