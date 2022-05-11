Сан-Франциско, США, , 23:05 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 мая поделился с согражданами видеообращением, сделанным в Сан-Франциско.

Альбин Курти Канцелярия премьер-министра Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящий момент политик направляется в Техас. На территории Калифорнии он пробыл в течение двух дней. Целью визита в штат политик назвал привлечение инвестиций в технологический сектор Косово.

Курти побывал в Кремниевой долине, где посетил инновационные и технологические центры, представителей Linkedin, Airbnb, Microsoft, Uber. Политик также обсудил спонсирование юных талантов в Косово с представителями компаний Andreessen Horowitz и Sumeru Equity Partners.

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