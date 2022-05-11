Москва, , 22:44 — REGNUM Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани заявил, что клуб намерен выкупить у швейцарского футбольного клуба «Янг Бойз» 25-летнего опорного полузащитника сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейру.

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«Будем ли продлевать аренду Мартинса? Мы выкупим его», — цитирует Каттани издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Перейра, выступая за «Спартак» на правах аренды, принял участие в двенадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также футболист получил шесть желтых карточек.

На данный момент трансферная стоимость Кристофера Мартинса Перейры, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Текущее соглашение люксембургского полузащитника с «Янг Бойз» рассчитано до 30 июня 2023 года.