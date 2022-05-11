Лос-Анджелес, США, , 22:39 — REGNUM Элизабет Олсен призналась, что «разочарована» тем, что заключенный со студией Marvel контракт порой мешал ей реализовываться как актрисе. Об этом 11 мая сообщает портал Comicbook.

Элизабет Олсен Gage Skidmore

Олсен вспомнила, что могла сняться в фильме «Лобстер» Йоргоса Лантимоса, но вынуждена была отказаться от роли из-за графика съёмок в кинокомиксах. «Я начала чувствовать разочарование, — сказала Олсен, — у меня была эта гарантия работы, но я теряла те части, которые, как мне казалось, были большей частью моего существа».

Однако, когда журналисты спросили актрису о том, каково было развивать Ванду Максимофф как персонажа в течение стольких лет, Олсен сказала, что не была готова к тому, с чем ей пришлось столкнуться. Она пояснила, что в случае с Алой Ведьмой ей сначала приходилось демонстрировать лишь «пару цветов», а когда речь зашла о том, что нужно сниматься в сериале «Ванда/Вижен», она поняла, что ей придётся показать «все цвета всех радуг».

Напомним, Элизабет Олсен вернулась к роли Алой Ведьмы в кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Премьера фильма состоялась в США 5 мая 2022 года.

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