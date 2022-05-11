Элизабет Олсен рассказала об издержках сотрудничества с Marvel
Лос-Анджелес, США, 11 мая, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Элизабет Олсен призналась, что «разочарована» тем, что заключенный со студией Marvel контракт порой мешал ей реализовываться как актрисе. Об этом 11 мая сообщает портал Comicbook.
Олсен вспомнила, что могла сняться в фильме «Лобстер» Йоргоса Лантимоса, но вынуждена была отказаться от роли из-за графика съёмок в кинокомиксах. «Я начала чувствовать разочарование, — сказала Олсен, — у меня была эта гарантия работы, но я теряла те части, которые, как мне казалось, были большей частью моего существа».
Однако, когда журналисты спросили актрису о том, каково было развивать Ванду Максимофф как персонажа в течение стольких лет, Олсен сказала, что не была готова к тому, с чем ей пришлось столкнуться. Она пояснила, что в случае с Алой Ведьмой ей сначала приходилось демонстрировать лишь «пару цветов», а когда речь зашла о том, что нужно сниматься в сериале «Ванда/Вижен», она поняла, что ей придётся показать «все цвета всех радуг».
Напомним, Элизабет Олсен вернулась к роли Алой Ведьмы в кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Премьера фильма состоялась в США 5 мая 2022 года.