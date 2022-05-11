Москва, 11 мая, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины и украинские националисты устроили в Харьковской области подрыв цистерны с аммиачной селитрой, обвинив Вооруженные силы России в применении химического оружия, сообщил 11 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Украинская провокация произошла в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области.

«Сегодня около 14:00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия Службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось», — рассказал Мизинцев.

По его словам, на данный момент нет сообщений о военных и местных жителях, пострадавших в результате провокации.