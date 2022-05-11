Москва, , 22:37 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче полуфинала Кубка России сезона 2021/22 разгромил «Енисей» из Красноярска. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Квинси Промес (21’ Кристофер Мартинс Перейра), Зелимхан Бакаев (56’ Квинси Промес) и Александр Соболев (87’ Кристофер Мартинс Перейра). Желтые карточки получили Кристофер Мартинс Перейра и Руслан Литвинов.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие (Чернов, 64’), Пруцев, Хлусевич, Мозес (Игнатов, 64’), Бакаев (Рассказов, 71’), Промес, Николсон (Соболев, 71’).

«Енисей»: Опарин, Кичин, Зотов, Глушаков (Молтенинов, 89’), Иванов (Ломакин, 46’), Канаплин (Самойлов, 46’), Бевеев, Ланин, Шакуро (Масловский, 64’), Окладников (Саная, 61’), Феррейра.

В финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли встретятся с московским «Динамо» под руководством Сандро Шварца.