Париж, 11 мая, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 28 мая в Сен-Дени (Франция) на стадионе «Стад де Франс» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 встретится с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига чемпионов

Как сообщает пресс-служба УЕФА, матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

В последний раз «Ливерпуль» и «Реал» играли между собой 14 апреля 2021 года в матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Тот матч завершился без забитых мячей.

На пути к финалу еврокубка «мерсисайдцы» обыграли миланский «Интер» (0:2, 0:1), «Бенфику» (1:3, 3:3), и «Вильярреал» (2:0, 2:3). «Сливочные» прошли «Пари Сен-Жермен» (1:0, 3:1), «Челси» (1:3, 2:3) и «Манчестер Сити» (4:3, 3:1).