Вашингтон, 11 мая 2022, 22:32 — REGNUM Политику единого Китая поддерживает американское руководство, сообщил 11 мая журналистам официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
Он добавил, что США придерживаются своей прежней политики в отношении Тайваня, она «не изменилась».
Что касается отдельных отношений между США и Тайванем, они существуют, признал представитель Госдепа. Более того, эти связи тесные и прочные, основанные на взаимовыгодных интересах по поддержанию безопасности в Азии.
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