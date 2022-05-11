Вашингтон, 11 мая 2022, 22:32 — REGNUM Политику единого Китая поддерживает американское руководство, сообщил 11 мая журналистам официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Мы должны освободить Тайвань! Китайский плакат времен Мао Цзедуна
Мы должны освободить Тайвань! Китайский плакат времен Мао Цзедуна
«Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая».
Нед Прайс

Он добавил, что США придерживаются своей прежней политики в отношении Тайваня, она «не изменилась».

Что касается отдельных отношений между США и Тайванем, они существуют, признал представитель Госдепа. Более того, эти связи тесные и прочные, основанные на взаимовыгодных интересах по поддержанию безопасности в Азии.

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