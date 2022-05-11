Вашингтон, 11 мая, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Политику единого Китая поддерживает американское руководство, сообщил 11 мая журналистам официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Мы должны освободить Тайвань! Китайский плакат времен Мао Цзедуна

Нед Прайс «Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая».

Он добавил, что США придерживаются своей прежней политики в отношении Тайваня, она «не изменилась».

Что касается отдельных отношений между США и Тайванем, они существуют, признал представитель Госдепа. Более того, эти связи тесные и прочные, основанные на взаимовыгодных интересах по поддержанию безопасности в Азии.