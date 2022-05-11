Москва, 12 мая, 2022, 00:34 — ИА Регнум. В случае конфронтации со странами Восточной Европы Белоруссия будет сражаться плечом к плечу рядом с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

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«Лукашенко готов воевать. Его пугает заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что народам Польши и Белоруссии пора объединиться», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Лукашенко понимает, что такие же заявления будут иметь место и от Литвы.

«Армия Белоруссии будет на передовой», — подытожил Бредихин.

Напомним, что Сейм Литвы признал РФ террористическим государством, что создало напряженность вокруг Калининградской области.