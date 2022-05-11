Вулвергемптон, Великобритания, , 22:16 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» футбольный клуб «Вулверхэмптон» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Манчестер Сити». Игра начнется в 22:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Вилли Боли, Конор Коуди, Леандер Дендонкер, Раян Аит-Нури, Рубен Невеш, Педру Нету, Хони Кастро, Шикиньо, Жоау Моутинью, Рауль Хименес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Фернандиньо, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Филип Фоден.

В последний раз «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» играли между собой 11 декабря 2021 года в матче шестнадцатого тура чемпионата Англии. Тот матч завершился минимальной победой «горожан» со счетом 1:0, а единственный мяч на 66-й минуте встречи ударом с пенальти забил Рахим Стерлинг.