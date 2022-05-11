Белгород, 11 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. В результате украинского обстрела села Солохи в Белгородской области погибли 14-летний школьник и 19-летний молодой человек, сообщают 11 мая региональные экстренные службы.

Убийство

Ещё четыре человека получили ранения и госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Один из них — 17-летний подросток, получивший ранение бедра.

По предварительным данным, украинские нацисты вели огонь кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня (РСЗО).