Москва, 11 мая 2022, 22:13 — REGNUM Курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в среду, 11 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 67,20 рубля, что на 2 рубля 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
В свою очередь курс евро снизился на 2 рубля 75 копеек и достиг 70,50 рубля. Чуть ранее европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 рублей.
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