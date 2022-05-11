Рим, , 22:10 — REGNUM Решение проблемы «зерна, запертого в портах Украины» может стать первым шагом в переговорах по украинской проблематике, заявил 11 мая премьер Италии Марио Драги.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

Если будет принято решение об экспорте указанного товара и таким образом «удастся спасти десятки миллионов жизней», это будет хорошим примером успешного диалога, пояснил он.

Заявления были сделаны на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с Джозефом Байденом — Драги находится в США с официальным визитом.