Рим, 11 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Решение проблемы «зерна, запертого в портах Украины» может стать первым шагом в переговорах по украинской проблематике, заявил 11 мая премьер Италии Марио Драги.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Если будет принято решение об экспорте указанного товара и таким образом «удастся спасти десятки миллионов жизней», это будет хорошим примером успешного диалога, пояснил он.

Заявления были сделаны на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с Джозефом Байденом — Драги находится в США с официальным визитом.