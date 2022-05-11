Роман Бусаргин прокомментировал свое назначение в Саратовской области
Москва, 11 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Финалист трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Роман Бусаргин 10 мая 2022 года Указом президента России назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области.
Стоит отметить, что двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г. г. ранее были избраны главами регионов: Василий Орлов — губернатором Амурской области, Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
Финалист конкурса «Лидеры России» Роман Бусаргин сделал карьеру в регионе: с 2005 года он занимал различные должности в муниципальных образованиях региона, в 2008 году был назначен заместителем главы администрации Саратовского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству — начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и связи. С 2013 по 2018 гг. занимал должность председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области. В 2018 году являлся заместителем главы Саратова по городскому хозяйству. В октябре 2018 года Роман Бусаргин перешел на должность заместителя главы правительства региона, а в 2020 году возглавил его и занял должность вице-губернатора области.
Роман Бусаргин участвовал в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» и стал финалистом трека «Государственное управление» в Приволжском федеральном округе. В конкурсе его поддерживала семья — жена и двое детей.
Роман Бусаргин родился в 1981 году в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. В 2003 году окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова по специальности «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования (в сельском хозяйстве)». В 2008 году окончил аспирантуру Поволжской академии государственной службы имени П. А. Столыпина, кандидат социологических наук. Проходит обучение по программе Master of Public Administration (MPA) Московской школы управления СКОЛКОВО.
За прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 350 «Лидеров России». Роман Бусаргин стал третьим главой (временно исполняющим обязанности главы — прим. ИА РЕ) региона среди участников конкурса «Лидеры России».
До этого на должности губернаторов были назначеныВасилий Орлов (Амурская область) иДмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Также шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, пятеро участников стали мэрами городов, а в октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов.
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