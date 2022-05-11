Москва, 11 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Финалист трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Роман Бусаргин 10 мая 2022 года Указом президента России назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области.

Saratov. gov.ru Роман Бусаргин

«В четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» в дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение» было запущено 6 новых треков, в том числе «Государственное управление», чтобы отобрать профильных управленцев для различных отраслей. Роман Бусаргин показал отличные результаты на дистанционном этапе конкурса и вышел в финал трека «Государственное управление» в Приволжском федеральном округе, а вчера был назначен на должность врио губернатора Саратовской области. Таким образом, уже третий участник нашего конкурса стал главой региона. Мы всегда радуемся достижениям наших конкурсантов. Желаю Роману Викторовичу больших успехов в новой должности», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Стоит отметить, что двое участников первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г. г. ранее были избраны главами регионов: Василий Орлов — губернатором Амурской области, Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Государственная служба — это то место, где можно проявить себя и, сталкиваясь с трудностями, их преодолевать, делать хорошие дела. Для работы на госслужбе необходимы совесть, порядочность, честность и, конечно, желание добиваться своих целей. Саратовская область для меня родная. Здесь родился, учился и работаю. Мне важно, чтобы наш регион развивался, а благополучие жителей улучшалось», — отмечал Роман Бусаргин в октябре 2021 года на финале трека «Государственное управление» в ПФО.

Финалист конкурса «Лидеры России» Роман Бусаргин сделал карьеру в регионе: с 2005 года он занимал различные должности в муниципальных образованиях региона, в 2008 году был назначен заместителем главы администрации Саратовского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству — начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и связи. С 2013 по 2018 гг. занимал должность председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области. В 2018 году являлся заместителем главы Саратова по городскому хозяйству. В октябре 2018 года Роман Бусаргин перешел на должность заместителя главы правительства региона, а в 2020 году возглавил его и занял должность вице-губернатора области.

Роман Бусаргин участвовал в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» и стал финалистом трека «Государственное управление» в Приволжском федеральном округе. В конкурсе его поддерживала семья — жена и двое детей.

«Мне хотелось узнать что-то новое, показать себя и научиться новому. Я волновался перед конкурсом, но смог это преодолеть и прошел. В конкурсе меня очень поддерживала моя семья», — рассказывал Роман Бусаргин на финале трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России».

Роман Бусаргин родился в 1981 году в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. В 2003 году окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова по специальности «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования (в сельском хозяйстве)». В 2008 году окончил аспирантуру Поволжской академии государственной службы имени П. А. Столыпина, кандидат социологических наук. Проходит обучение по программе Master of Public Administration (MPA) Московской школы управления СКОЛКОВО.

«Своим наставником я бы назвал своего деда, благодаря которому в моей жизни появились принципы и подходы, от которых я стараюсь не отходить и сейчас. Это трудолюбие, решительность, помощь окружающим, надежность и любовь к Родине», — отмечал на финале Роман Бусаргин, говоря о своих принципах в работе.

За прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 350 «Лидеров России». Роман Бусаргин стал третьим главой (временно исполняющим обязанности главы — прим. ИА РЕ) региона среди участников конкурса «Лидеры России».

До этого на должности губернаторов были назначеныВасилий Орлов (Амурская область) иДмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Также шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, пятеро участников стали мэрами городов, а в октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов.

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