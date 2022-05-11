Турин, Италия, , 22:10 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» туринский «Ювентус» в матче финала Кубка Италии сезона 2021/22 встретится с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Хакан Чалханоглу Steindy

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Маттиа Перин, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Адриен Рабьо, Денис Закариа, Хуан Куадрадо, Пауло Дибала, Федерико Бернардески, Душан Влахович.

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Данило Д’Амброзио, Милан Шкриниар, Иван Перишич, Николо Барелла, Маттео Дармиан, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты главного судьи — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

В последний раз «Ювентус» и «Интер» играли между собой 3 апреля 2022 года в матче 31-го тура чемпионата Италии. Тот матч завершился минимальной победой «нерадзурри» со счетом 1:0 благодаря голу Хакана Чалханогу на 45+5-й минуте встречи.