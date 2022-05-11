Москва, , 23:48 — REGNUM Литва может спровоцировать передел границ в Европе, в том числе, и своих собственных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Литва наступает на привычные ей грабли. Вспомним обращение литовской общественности к Лукашенко 9 мая, когда поступили жалобы об экономических проблемах и недоступности товаров», — напомнил эксперт.

Политолог считает, что, кроме возможных экономических мер, пора задуматься и приготовиться к тому, что границы Литвы тоже могут оказаться весьма подвижны. И что что-то может вернуться в состав Калининградской области (как правопреемницы Восточной Пруссии), а то и в состав Белоруссии (вспоминая, например Литовско-Белорусскую ССР).

Напомним, что Сейм Литвы 10 мая 2022 года признал Россию террористическим государством.