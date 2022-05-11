Вашингтон, 11 мая, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Менеджер Xbox Винит Растоги показал, как популярную многопользовательскую игру Fortnite в жанре «королевской битвы» можно запустить на «умных часах» Samsung Galaxy Watch. Публикацию он разместил на своей странице в соцсети.

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Представитель Xbox обратил внимание подписчиков, что Fortnite стало возможно запустить на Galaxy Watch после того, как игра появилась в каталоге игрового облачного потокового сервиса xCloud. «Вполне играбельно и удобно. Это действительно будущее», — отметил Растоги в публикации, в которой он также разместил небольшой демонстрационный ролик.

Отметим, что это не первый случай, когда энтузиастам удалось запустить требовательную игру на непроизводительном устройстве. Ранее один геймер показал, что с помощью xCloud можно сыграть в Doom Eternal на «умном» холодильнике.