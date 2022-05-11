Рим, 11 мая, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден поддержал идею установления максимальных цен на газ, заявил 11 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

На пресс-конференции после встречи с Байденом в Вашингтоне Драги отметил, что выдвигал эту идею еще до событий на Украине и надеется, что теперь она будет поддержана.

Установление предельной цены поможет как нормализовать ситуацию на рынке, так и бороться с зависимостью ЕС от поставок из России, полагает премьер Италии.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%.

Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России, в среднесрочной перспективе — полностью отказаться от российского газа. Возможность оплаты в рублях категорически отвергается. В качестве альтернатив рассматривается газ из ряда африканских стран, включая Алжир и Египет, из Азербайджана, а также СПГ.