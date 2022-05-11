Москва, , 22:02 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) построили в агломерации Краматорск — Славянск единый укреплённый район, площадь которого превышает 170 кв. км, сообщил 11 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В этом укрепрайоне, отметил он, созданы необходимые запасы вооружения, боеприпасов, продовольствия и медикаментов.

«В агломерации Краматорск — Славянск так же, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов», — сказал Мизинцев.

Укрепления укронацистов оборудованы в густонаселённых районах, тяжелое вооружение и технику украинские нацисты размещают в жилых домах. Местных жителей удерживают в подвалах под предлогом их безопасности, а на стены зданий наносят надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!».

Более 90 тыс. мирных жителей укронацисты удерживают в заложниках и в роли живого щита.

«Для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании «городов-крепостей», — рассказал Мизинцев.

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