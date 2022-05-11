11 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера крымского правительства о том, что освобождённые территории на юге Украины станут частью России.

Светлана Рыбина, , 23:05 — REGNUM Заявление постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова о том, что освобождённые южные территории Украины станут ещё одним регионом Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Пётр Мальцев. Залив Днепра. 1950-е Украина

Георгий Мурадов. (сс) AlexMorgan007

«Да, собственно, и никакой Украины-то никогда не было и быть не должно», — считает пользователь под псевдонимом «Змей Горыныч».

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия возвращает исконно русские территории, которые по какому-то недоразумению оказались в руках украинских властей.

«Правильное решение! Справедливое. Черноморское побережье в 18-19 веках было отвоевано Россией у Турции. Русские основали новые города на этом побережье. Да и население прибыло в то время из центрально-русских областей Российской Империи!» — напоминает Николай Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что переданные Украине южные земли чуть было не попали в руки Запада, поэтому надежды на благонадёжность Киева у России не осталось.

«Украине всегда давали дать возможность быть великой державой: ей просто дарили наши территории, строили украинцам заводы, больницы, школы и многое другое. Им дали возможность быть самостоятельном государством, а не быть шавками — исполнителями западных господ. И как они поступили с этим всем?» — пишет Гульсинэ А.

«Украина ненавидит всё русское и при этом живёт на исторических русских землях. Президент у них — наркоман, который заседает в зданиях, построенных при советской власти!. Если вы такие принципиальные, уйдите с русских земель или сломайте всё то, что было построено при СССР. Зачем вам это ненавистное наследие?» — вопрошает Юрий П.

Часть людей полагает, что передачу Украине тех территорий, которые ей никогда доселе не принадлежали, можно расценивать как преступление.

«Нельзя было казённые земли разбазаривать! Как можно было в перестройку им это оставить, когда разошлись?! На какие коврижки земли променяли?! Теперь мы все вместе эти плоды пожинаем — они за то, что оборзели, а мы за то, что излишне доверяли!» — поделилась своим мнением Вера Т.

Ряд пользователей указывает на то, что вслед за южными территориями нынешней Украины вскоре и другие исторические земли России будут возвращаться под контроль Москвы.

«Всё надаренное должно возвратиться в состав России. Украина как государство может отдельно существовать в границах, которыми она при Хмельницком входила в состав России. Всё, халява кончилась», — указывает Михаил П.

«Всё больше городов становятся под флаг России, но украинцам по телевизору рассказывают сказки о невероятных победах. Пока бандеровцы думают, что вот-вот возьмут Москву, Россия собирает свои земли», — отметил Vazuns T.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы выражают уверенность в том, что Россия восстановит историческую справедливость и её враги в любом случае потерпят крах.

«Россия восстанавливает свои исконные границы! Ни пяди наших земель не оставим под управление империи лжи (США, Англия и ЕС). Наше дело правое! Киевский нацистский режим будет полностью разбит! Победа будет за нами!» — убеждён Александр К.

Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости о том, что освобождённые южные территории Украины станут ещё одним регионом Российской Федерации.