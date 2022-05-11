Уотфорд, Великобритания, 11 мая, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» футбольный клуб «Уотфорд» в матче тридцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Эвертоном». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Evertonfc.com «Эвертон» — «Бернли» 3:1

Стартовые составы команд:

«Уотфорд»: Бен Фостер, Джереми Нгакия, Адам Масина, Самир, Кристиан Кабаселе, Дэн Гослинг, Мусса Сиссоко, Эдо Кайембе, Жуан Педро, Кен Сема, Самуэль Калу.

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Шеймус Коулман, Фабиан Делф, Демарай Грэй, Абдулай Дукуре, Энтони Гордон, Ришарлисон, Алекс Ивоби.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты главного судьи — Даррен Канн и Даниэль Робатан.