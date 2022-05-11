Мариуполь, ДНР, 11 мая, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Тоннель, который украинские боевики использовали, чтобы тайно выходить с территории «Азовстали» в Мариуполе (ДНР), обнаружен и заблокирован, сообщил 11 мая командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своём телеграм-канале.

«Металлургический комбинат Азовсталь (сс)MOs810

Александр Ходаковский «Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь» — вдоль труб под ж/д полотном».

По оценке Ходаковского, высота тоннеля — как минимум три метра, а ширина «позволяет перемещаться без затруднений». Тоннель выходит к реке, «из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду».

Александр Ходаковский «Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один «двести» и один — «триста».

По оценкам Ходаковского, украинские боевики устали воевать, просятся на свободу, однако противник «отыгрывает последний акт», поскольку «хочет домой и с флагами». Между тем защитники Донбасса вовсе не собираются потворствовать в этом противнику.

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