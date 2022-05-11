Санкт-Петербург, , 22:02 — REGNUM Российский певец Андрей Макаревич опубликовал композицию, записанную на иврите. Об этом пишет портал «‎Общественная служба новостей»‎ 11 мая.

Андрей Макаревич

Работа получила название «‎Беяхад»‎, а в её записи также поучаствовал музыкант Аркадий Дудин. Незадолго до этого Макаревич анонсировал концерт в Санкт-Петербурге в июне 2022 года.

Напомним, что в начале марта 2022 года Андрей Макаревич уехал из России. В настоящее время музыкант находится в Израиле, где занимается воспитанием новорожденного сына.

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