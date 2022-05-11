Андрей Макаревич записал песню на иврите
Санкт-Петербург, 11 мая, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Российский певец Андрей Макаревич опубликовал композицию, записанную на иврите. Об этом пишет портал «Общественная служба новостей» 11 мая.
Андрей Макаревич
Работа получила название «Беяхад», а в её записи также поучаствовал музыкант Аркадий Дудин. Незадолго до этого Макаревич анонсировал концерт в Санкт-Петербурге в июне 2022 года.
Напомним, что в начале марта 2022 года Андрей Макаревич уехал из России. В настоящее время музыкант находится в Израиле, где занимается воспитанием новорожденного сына.