Рим, , 21:56 — REGNUM Рецессия в экономике Италии в 2022 году маловероятна, заявил 11 мая премьер-министр Марио Драги.

Евро Kārlis Dambrāns

Индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, сфера обслуживания показывает рост, промышленность — страдает от роста цен на энергию, отметил он.

В целом ситуация остается «неопределенной», считает Драги.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.