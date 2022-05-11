Вашингтон, 11 мая, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В рамках мероприятия Ability Summit 2022 компания Microsoft представила «совершенно новую серию» ПК-контроллеров для людей с ограниченными возможностями. Об этом 11 мая сообщает журнал PC Gamer.

efes Microsoft

В новую линейку компании вошли шесть устройств, в числе которых — специальный настраиваемый адаптивный концентратор, к которому подключаются манипуляторы. Один из них похож на большую кнопку, другой — на джойстик, а в трёх других реализованы различные функции мыши. Компания выложила в Сеть небольшой ролик-презентацию.

Напомним, в мае 2018 года Microsoft представила игровой контроллер Xbox Adaptive для людей с ограниченными возможностями. В августе 2021 года создатель устройства Брайс Джонсон признался, что на тот момент компания не знала, как в дальнейшем развивать этот проект.