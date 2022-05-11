Рим, 11 мая, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Пора начать думать о том, как будет восстанавливаться Украина, заявил 11 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

Presidenza della Repubblica Марио Драги 2021

После встречи с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне Драги заявил, что Италия готова внести свой вклад в указанное «восстановление».

При этом экс-глава Центробанка ЕС отметил, что отдельные страны ЕС экономически не могут себе позволить такие расходы, ответ на вызов должен быть «общим».

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.