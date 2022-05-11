11 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:49 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден обеспокоен, что у президента России Владимира Путина нет стратегии по выводу войск с Украины, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно изданию, американский лидер сообщил, что у Путина сейчас нет стратегии для выхода, и администрация Байдена пытается понять, «что нам с этим делать».

Данные комментарии прозвучали на фоне того, как Байден призвал Конгресс «немедленно» выделить дополнительные $33 млрд на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

«Я почти исчерпал ресурсы, предоставленные мне двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских бойцов», — объяснил американский лидер.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если вы думаете, что у самого Байдена есть какой-то план, вы жестоко ошибаетесь. Байден всегда был и остается ходячим, говорящим, изрыгающим нецензурную брань подстрекателем. Только разговоры, никаких действий. Не ожидайте от него ничего большего», — советует gse1nhn.

«Почему-то мне трудно представить себе Дональда Трампа, говорящего такое. Конечно, если бы Трамп всё еще был президентом — у нас не было бы украинского кризиса. Инфляция по-прежнему была бы около 2%. Безработица была бы на уровне 3,5%», — уверен slowjoe1.

«Это говорит человек, который не умеет читать телесуфлер и не может делать связные заявления. Что должно произойти, чтобы Конгресс проснулся и понял, что Байден — самая большая опасность для этой страны и ее суверенитета», — недоумевает yambags.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это рассмешит любого, не так ли? Байден изо всех сил пытается строить из себя военного президента, хотя не может понять, на какой телесуфлер ему смотреть», — отвечает larry876.

«Мне всё время интересно, выступает ли Байден вообще за мир. Где мирные переговоры? Почему он не участвует в мирных переговорах? Почему, спросите вы, он даже не может поддерживать мир здесь», — уверен flirtnwitdisaster628.

«Байден не смог бы найти выход из подвала, не говоря уже о проблемах на мировой арене», — подчеркивает slightlyoff1984.

«Я уверен, что медлительный Джо и его сопровождающий в костюме пасхального кролика усердно работают над тем, чтобы с окончанием военных действий получить финансовый выигрыш. Может, это Обама в костюме кролика?» — шутит 509abn.

«Байден беспокоится, что войска Путина не смогут найти выход. Эй, Байден, ты не сможешь найти дорогу со сцены без посторонней помощи. Американцы обеспокоены этим», — подчеркивает BillS. SouthCarolina.

«И если бы ты не украл эти выборы, сейчас не было бы проблем на Украине. Это твоя вина, Джо», — указывает tiredoftheissues111.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

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