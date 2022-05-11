Севилья, Испания, 11 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» футбольный клуб «Севилья» в матче 36-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Мальорку». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Miguelazo84 ФК «Севилья»

Бригада арбитров: Алехандро Эрнандес | Хосе Энрике Наранйо Перес | Диего Санчес Рохо | Даниел Паленсия | Давид Мельде Хименес.

Стартовые составы команд:

«Севилья»: Яссин Буну, Хесус Навас, Диего Карлос Сантос, Жюль Кунде, Маркос Акунья, Неманья Гудель, Хесус Корона, Эрик Ламела, Алехандро Гомес, Рафаэль Мир.

«Мальорка»: Маноло Рейна, Бриан Оливан, Пабло Маффео, Хауме Коста, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Сальва Севилья, Антонио Санчес, Родриго Батталья, Ведат Мурики, Анхель.

В последний раз «Севилья» и «Мальорка» играли между собой 10 октября 2021 года в матче одиннадцатого тура Примеры. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Антонио Санчес и Эрик Ламела.