Лидс, Великобритания, , 21:42 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» футбольный клуб «Лидс Юнайтед» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Робин Кох, Лиам Купер, Диего Льоренте, Паскаль Стрейк, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Луис Бейт, Родриго, Рафинья, Даниэль Джеймс.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Трево Чалоба, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Рис Джеймс, Мейсон Маунт, Ромелу Лукаку.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн. Резервный арбитр — Стюарт Аттуэлл.