Москва, 11 мая, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Экс-участница Serebro Ольга Серябкина рассказала, как она оказалась в коллективе. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 11 мая.

Dmitry Rozhkov Ольга Серябкина

По словам певицы, в Serebro она попала благодаря подруге Елене Темниковой, которая на тот момент уже состояла в группе. Примечательно, что долгое время пользователи интернета считали, что в коллектив Серябкину пригласил исполнитель Иракли (Иракли Пирцхалава).

Напомним, что Ольга Серябкина была солисткой группы Serebro с 2006 по 2019 годы. В 2007 году в составе коллектива поучаствовала в конкурсе «Евровидение», заняв третье место.