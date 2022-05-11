Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Российский ядерный арсенал — это серьёзная и долгосрочная проблема для США, заявил 11 мая министр обороны страны Ллойд Остин, выступая в Конгрессе.

Ллойд Остин (cс) Spc. XaViera Masline

Комментируя ситуацию на Украине, глава Пентагона заявил, что Россия продолжает оставаться «сильной угрозой, требующей тесной и постоянной координации в рамках НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии в Европе».

Ллойд Остин «Ядерный потенциал России также создаёт значительные проблемы сейчас и будет создавать в будущем».

Он также назвал спецоперацию ВС РФ и её возможные последствия «угрозой трансатлантической безопасности».

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за реакции Запада