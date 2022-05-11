Вашингтон, 11 мая, 2022, 21:28 — ИА Регнум. AMD опубликовала список первых видеоигр, в которые будет добавлена поддержка технологии FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0), позволяющей повышать разрешение. Об этом 11 мая сообщает журнал PC Gamer.

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Издание отметило, что фактический релиз FSR 2.0 производитель хочет приурочить к началу продаж видеокарт RX 6650 XT, RX 6750 XT и RX 6950 XT. Первой поддержку технологии получит игра Deathloop, ожидается, что студия Arkane выпустит соответствующий патч 12 мая 2022 года. Кроме того, вскоре FSR 2.0 появится в Microsoft Flight Simulator, EVE Online, Forspoken и Farming Simulator 22. Автор статьи отметил, что, вероятно, на очереди такие игры, как Far Cry 6, God of War, Cyberpunk 2077, DOTA 2, Resident Evil: Village и другие.

Для справки: AMD FidelityFX Super Resolution — это технология масштабирования изображения, которая повышает разрешение в играх без ущерба для производительности. Аналогом FSR является технология DLSS (Deep Learning Super Sampling — сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) от компании Nvidia, которая снижает нагрузку на центральный процессор видеокарт.