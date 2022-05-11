Вашингтон, 11 мая 2022, 22:00 — REGNUM В Сети раскрыли имена актёров, которые сыграют в шестом фильме франшизы «Крик». Об этом пишет портал Film.ru 11 мая.
Так, в предстоящей картине вновь появятся Мелисса Баррера, Жасмин Савой Браун, Дженна Ортега и Мэйсон Гудинг. Режиссёрами фильма станут Мэтт Беттиннели-Олпин («Монстры Юга») и Тайлер Джиллетт («Я иду искать»).
Напомним, что релиз «Крика 5» состоялся в январе 2022 года. Мировые сборы ленты составили $140 млн.
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