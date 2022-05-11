Белгородский район, Белгородская область, 11 мая, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины села Солоха в Белгородской области, сообщил вечером 11 мая губернатор Вячеслав Гладков.

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб — он умер в машине скорой помощи.

«Самая тяжёлая ситуация за все время обстрелов», — уточнил губернатор.

Известно также о трёх раненых, им оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле села стало известно вечером 11 мая.