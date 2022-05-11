Вашингтон, 11 мая, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы США будут концентрировать своё внимание на Арктике и выделять необходимые для этого ресурсы, заявил 11 мая американский министр обороны Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Мы — арктическая страна. Этот регион для нас очень важен», — сказал шеф Пентагона.

«Вы видели, что мы включили регион Арктики в новую Стратегию национальной обороны. Вы видели, что мы создали центр по арктическим вопросам. Мы продолжаем работать, чтобы надлежащим образом укомплектовать этот центр, концентрируя внимание на необходимых вопросах», — сказал Остин.

Военные США «недавно провели в Арктике ряд важных учений», отметил он.

«Там и сейчас идут значительные учения, с военно-воздушным компонентом», — отметил министр обороны США.

«Мы всегда этим занимались, и мы продолжим работать над этим. Недавно одновременно в Арктике побывали двое глав боевых командований. Для нас это сфера концентрации внимания», — добавил Ллойд Остин.