Кстовский район, Нижегородская область, 11 мая 2022, 21:15 — REGNUM Минэкокологии Нижегородской области выясняет причину окрашивания воды в реке в розовой цвет. Об этом сообщили СМИ 11 мая.
По данным портала «В городе N» в министерстве экологии «заинтересовались» ярко-розовой рекой в селе Великий Враг Кстовского района Нижегородской области». О необычном явлении сообщили жители в социальных сетях.
«Сейчас специалисты проводят необходимые контрольно-надзорные мероприятия, в том числе забор проб воды для анализа. По результатам проверки будут приняты меры», — сообщили в ведомстве.