Кстовский район, Нижегородская область, 11 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Минэкокологии Нижегородской области выясняет причину окрашивания воды в реке в розовой цвет. Об этом сообщили СМИ 11 мая.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

По данным портала «В городе N» в министерстве экологии «заинтересовались» ярко-розовой рекой в селе Великий Враг Кстовского района Нижегородской области». О необычном явлении сообщили жители в социальных сетях.

«Сейчас специалисты проводят необходимые контрольно-надзорные мероприятия, в том числе забор проб воды для анализа. По результатам проверки будут приняты меры», — сообщили в ведомстве.