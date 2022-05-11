Москва, , 21:16 — REGNUM Компании, в отношении которых Россия ввела ответные санкции, перечислены в постановлении правительства от 11 мая «О мерах реализации указа президента РФ от 3 мая 2022 г.№ 252».

Ответный удар

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что меры в отношении иностранных компаний принимаются во исполнение указа президента «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В постановлении перечислены экономические меры, которые вводятся в отношении компаний из недружественных стран.

На странице 3 и 4 страницах перечислены компании, в отношении которых вводятся санкции. В перечне 31 позиция: компании из Германии, Швейцарии, Венгрии, Болгарии, Великобритании, Словакии, Бельгии, Франции, США, Италии, Чехии, Румынии, Польши, Сингапура.

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