Канберра, , 21:09 — REGNUM Американская соул-певица Дайана Росс представит совместную запись с австралийской психоделик-рок-группой Tame Impala. Совместный сингл получил название Turn Up The Sunshine, информирует 11 мая портал NME.

Онлайн-выступление группы Tame Impala The Line Of Best Fit

Совместная песня появится на оригинальном саундтреке к последнему мультфильму франшизы «Гадкий Я» — «Миньоны: Грювитация». Песня выйдет в качестве первого сингла из саундтрека 20 мая.

Спродюсированный Джеком Антоноффом, сборник из 19 песен также включает участие St. Vincent, Фиби Бриджерс, Brockhampton и группу Антоноффа Bleachers. Альбом выйдет 1 июля на лейбле Decca и будет приурочен к мировому релизу фильма.

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