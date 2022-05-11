Вашингтон, 11 мая, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Соучредители компании Apogee Software (известна под торговой маркой 3D Realms) и бывшие школьные друзья Скотт Миллер и Джордж Бруссард разошлись во мнении по поводу того, что «убило оригинальную 3D Realms». Об этом 11 мая сообщает журнал PC Gamer.

Постер игры Duke Nukem 3D

После того, как в сеть выложили скриншоты ранней сборки игры Duke Nukem Forever, Миллер написал в блоге, что хотя не и работал над этим проектом, «хорошо разбирался в проблемах», из-за которых он превратился в «денежную яму». Он заявил, что Duke Nukem Forever провалился из-за того, что студия была «недоукомплектована персоналом как минимум на 50%», не составила «хорошую дорожную карту» и неоднократно «перезагружала» проект, пытаясь угнаться за технологиями 3D-графики.

Бруссард, руководивший разработкой игры, в свою очередь заявил, что слова Миллера — это «чепуха», а сам он является манипулятором и нарциссом, бросившим «под автобус» делового партнёра и человека, с которым дружил более 40 лет. «Скотт — невежественный нарцисс, чьи действия привели к искам/проблемам с Gearbox, из-за которых мы потеряли 3DR (3D Realms — ИА REGNUM) и интеллектуальную собственность Duke», — заявил Бруссард. Разработчик подтвердил подлинность просочившихся в Сеть скриншотов первой версии Duke Nukem Forever, но отметил, что ему «не очень интересно говорить об этом или вспоминать болезненное прошлое».

Напомним, релиз Duke Nukem Forever состоялся 10 июня 2011 года, при том, что 3D Realms начала работать над игрой ещё в 1996 году, а с анонсом выступила в апреле 1997-го. Таким образом, геймерам пришлось ждать релиза игры около 15 лет. В мае 2009-го компания Take-Two Interactive, владевшая правами на издание Duke Nukem Forever, прекратила финансировать проект, что привело к его закрытию. В августе 2010 года СМИ сообщили, что дорабатывать игру будет Gearbox Software.