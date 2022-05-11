Москва, 11 мая, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Известный журналист Леван Тодуа поделился мнением о дальнейшей судьбе шоу «Сегодня вечером», которое недавно сменило ведущего. Об этом пишет портал CT News 11 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Николай Цискаридзе

«Всегда, когда зрители привыкают к одному ведущему, у программы всегда может быть скачок в цифрах: как вверх, так и вниз. Ничего, со временем публика к Цискаридзе привыкнет в роли ведущего, они будут равнозначно, так же, как и с Максимом Галкиным, эту передачу смотреть», — заявил журналист. Также Тодуа отметил, что Цискаридзе является эрудированным ведущим, поэтому телешоу точно продолжит своё существование.

Напомним, что в начале мая 2022 года Николай Цискаридзе стал новым ведущим «Сегодня вечером». До этого телешоу вёл уехавший из России Максим Галкин.