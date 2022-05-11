Касли, Челябинская область, 11 мая, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В Челябинской области одному из местных жителей выдали водительское удостоверение без обучения в автошколе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Водительское удостоверение

Нарушения были вскрыты в ходе проверки, которую провело надзорное ведомство. Выяснилось, что гражданин незаконно получил свидетельство о профессии водителя, которое послужило основанием для его допуска к сдаче экзамена в органах ГИБДД и последующего получения водительского удостоверения.

Каслинский городской прокурор обратился в суд и потребовал признать недействительными и свидетельство, и удостоверение. Требования были удовлетворены. А затем вышестоящий суд подтвердил это решение.

Что касается руководителя автошколы, то ранее он был осуждён за получение денег от теперь уже бывшего водителя.