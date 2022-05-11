Москва, , 20:52 — REGNUM Европейские политики выступают с резкой критикой поставок оружия на Украину и в целом позиции НАТО.

НАТО Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Министр транспорта Баден-Вюртемберга Винфрид Херманн (партия «Союз 90/Зеленые») раскритиковал решение правительства о поставке тяжелого вооружения на Украину. Политик считает, что танки — это не средства обороны: «Больше оружия может привести к большему насилию и ответному насилию».

Винфрид Херманн заявил, что полностью поддерживает авторов открытого письма Олафу Шольцу, в котором деятели культуры призывают канцлера не поставлять больше оружия Украине.

Национальный секретарь партии «Социалистическая Родина» Игор Камилли заявил, что большая часть членов правительства страны являются рабами НАТО и отметил: «Италия живет в мире, полностью направленном на капитализм. Наша цель — добиться того, чтобы страной управлял народ, рабочие. Это то, чего на данный момент не происходит».