Бишкек, , 20:50 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии раскритиковали директора гослужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Улана Сарбанова за то, что тот не представил на киргизском языке законопроект об отмене запрета на казино.

Парламент Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы много лет состоите на государственной службе, но до сих пор не знаете киргизский язык. Если бы Вы вновь пошли учиться в школу, то уже бы его выучили», — возмутился депутат Кундузбек Сулайманов.

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В ответ на замечания со стороны парламентариев, глава госфиннадзора заявил, что первоначально получил образование во времена Советского Союза — на русском языке, а затем продолжал учиться уже на английском.

«Уверен, будет гораздо хуже, если я попытаюсь прикрыться якобы знанием киргизского языка, и тем самым потрачу зазря ваше время», — подчеркнул Улан Сарбанов.

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