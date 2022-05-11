Бишкек, 11 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии раскритиковали директора гослужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Улана Сарбанова за то, что тот не представил на киргизском языке законопроект об отмене запрета на казино.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Киргизии

«Вы много лет состоите на государственной службе, но до сих пор не знаете киргизский язык. Если бы Вы вновь пошли учиться в школу, то уже бы его выучили», — возмутился депутат Кундузбек Сулайманов.

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В ответ на замечания со стороны парламентариев, глава госфиннадзора заявил, что первоначально получил образование во времена Советского Союза — на русском языке, а затем продолжал учиться уже на английском.

«Уверен, будет гораздо хуже, если я попытаюсь прикрыться якобы знанием киргизского языка, и тем самым потрачу зазря ваше время», — подчеркнул Улан Сарбанов.

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