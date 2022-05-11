Челябинск, 11 мая 2022, 20:38 — REGNUM В Челябинске водителя одного из трамваев оштрафовали за незаконную высадку десятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Инцидент произошёл вечером 11 марта. Женщина высадила ребёнка, который попросил дать ему возможность проехать одну остановку. При этом по закону она не могла это сделать.
Мать мальчика обратилась в прокуратуру. В итоге вагоновожатую оштрафовали на 5 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, случаи незаконной высадки детей из общественного транспорта периодически возникают в разных городах России.